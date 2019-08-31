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خبيرة بارزة تحذر من خطر غذاء عصري على الذكاء

الصحة

خبيرة بارزة تحذر من خطر غذاء عصري على الذكاء
canva/pexels
صورة تعبيرية
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حذرت خبيرة غذائية بارزة من وجبات طعام عصرية يمكن أن تعرض معدل ذكاء الجيل القادم للخطر.

وقالت الدكتورة إيما ديربيشاير، إن النمو المتزايد للاعتماد على الوجبات الغذائية "المستندة إلى النباتات"، يهدد بنقص الكتلة في الكولين، وهو عنصر غذائي مهم لنمو الدماغ.

ويعد الكولين، الموجود في اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، مهم بشكل خاص في الحمل، حيث يساهم في النمو الصحي لدماغ الجنين.

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وحذرت ديربيشاير، التي كتبت في مجلة BMJ Nutrition, Prevention & Health، من "النتائج غير المقصودة" المتمثلة في الابتعاد عن الوجبات الغذائية، التي تعتمد على اللحوم ومنتجات الألبان.

وقالت الدكتورة إيما، أخصائية التغذية في الصحة العامة التي تدير شركة الاستشارات الصحية Nutritional Insight في لندن، إن الكولين ينتجه الكبد أيضا، ولكن بكميات منخفضة لا تكفي لتلبية متطلبات جسم الإنسان، وبالتالي يجب الحصول على المركب من مصادر التغذية والمكملات الغذائية.

وكتبت موضحة: "يستبعد الكولين في الوقت الحالي من قواعد بيانات تكوين الأغذية في المملكة المتحدة، والمبادئ التوجيهية الغذائية. وفي حال لم يجر الحصول على الكولين في المستويات المطلوبة من المصادر الغذائية في حد ذاتها، فستكون هناك حاجة إلى استراتيجيات مكملة، خاصة فيما يتعلق بالمراحل الرئيسية من دورة الحياة، مثل الحمل، عندما يكون الكولين ضروريا لنمو الرضع".

المصدر: ديلي ميل

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