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ولادة رضيع بأربع عيون وفمين اثنين (صورة)

الصحة

ولادة رضيع بأربع عيون وفمين اثنين (صورة)
Gettyimages.ru FRED DUFOUR
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شهد مشفى أبو قلقل شرقي مدينة منبج في سوريا ولادة طفل مصاب بحالة تشوه نادرة جدا.

وأكد الطبيب المشرف أن احتمال حدوث مثل هذه الحالة واحد من كل مليون حالة ولادة، وأضاف أن جسد الطفل سليم لكن عظام الجمجمة والرأس تبرز أربع عيون وفمان، وأن الرأس شبه كروي.

وقال الطبيب: "رغم أن الطفل ما زال عل قيد الحياة، إلا أنه لا يرضع ولا يتقبل الشرب أيضا وذلك طبيعي لهذه الحالة، وهي ميؤوس منها ولا يوجد علاج لها"، معربا عن أسفه لأن مثل هذه الحالات لا تبقى على قيد الحياة، وتوقع احتمال بقائه حيا لمدة لا تتجاوز أسبوعا.

 

ولادة رضيع بأربع عيون وفمين اثنين (صورة)https://www.hawarnews.com

وعلق الطبيب بالقول إن مثل هذه الحالات تنتج عن أسباب عدة، منها تنافر الزمر بين الزوجين، وأسباب جينية مثل  التثلث الصبغي، ونقص حمض الفوليك المعروف بـ(ب 9) ، ومرض السكري لدى الحامل، والتعرض لدرجات حرارة مرتفعة.

وبحسب الطبيب، فقد كان والدا الطفل على دراية بتشوه الطفل في الصور الإيكوغرافية، لكنهما أصرا على إتمام الولادة والاحتفاظ بالجنين، مشيرا إل أنه يجب رفع مستوى الثقافة الطبية في المجتمع، وخاصة لدى النساء وضرورة خضوعهن لمراقبة طبية في فترات الحمل الأولى وحتى الولادة.

المصدر: هاوار

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