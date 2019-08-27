تقرير: الخبراء لا يمكنهم ايجاد طرق حديثة لمكافحة الملاريا

أعلن مركز معلومات المنظمة الدولية، في تقرير له، أن التكنولوجيات الحديثة والعقل الصناعي لم تتمكن من مساعدة الخبراء على ايجاد طرق عصرية فعالة لمكافحة مرض الملاريا.

ويشير التقرير، إلى أن الملاريا لا تزال خطرا كبيرا يهدد حياة الناس وصحتهم في العديد من القارات والبلدان. وأن الملاريا تحصد سنويا حياة المئات من الناس.

ويتساءل الخبراء- لماذا إلى الآن لم تكتشف طرق ووسائل فعالة لمكافحة مرض الملاريا وعلاجه. فقد اتضح لهم أن محاربة هذا المرض في الوقت الحاضر غير ممكنة بسبب نقص التمويل المالي لوضع برامج جديدة لهذا الغرض.

ومن جانب آخر يتحدث خبراء منظمة الصحة العالمية، منذ وقت بعيد، عن عدم كفاية التمويل المالي اللازم للقضاء التام على بؤر مرض الملاريا. ووفقا لمعطياتهم حاليا زهاء 200 مليون شخص في العالم يعانون من هذا المرض.

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وبحسب مارسيل تانير، أحد المساهمين في صياغة هذا التقرير الذي أعدته المجموعة الاستشارية الاستراتيجية لمنظمة الصحة العالمية المختصة بمسألة القضاء على الملاريا، يجب على الخبراء تغيير موقفهم جذريا من انتشار الملاريا وتعزيز عملية البحث عن تمويل لبرامج تهدف إلى القضاء على هذا المرض.

و يقول مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهان غبريسيس، إن إنقاذ العالم من مرض الملاريا مستقبلا سيكون أعظم إنجاز للعلماء. وأشار إلى أنه في 9 سبتمبر المقبل سينعقد في جنيف منتدى "الشروط المسبقة للقضاء على الملاريا"، الذي سيحاول الخبراء والأطباء من خلاله ايجاد حلول للمسائل المتعلقة بالقضاء على مرض الملاريا.

المصدر: ميديك فوروم