أرقام مروعة.. الهند قد تحظر السجائر الإلكترونية بالمطلق

تسعى وزارة الصحة الهندية لحظر إنتاج واستيراد السجائر الإلكترونية بشكل كامل في البلاد، نظرا لتشجيع تلك السجائر جيل الشباب على إدمان التدخين، أكثر من أي منتج آخر.

وعلاوة على ما سبق، تعرض السجائر الإلكترونية مستخدميها لأضرار صحية طويلة الأمد، ما يعرض الصحة العامة في أي مجتمع إلى خطر حقيقي.

وتحدثت تقارير محلية عن إدمان أكثر من 106 ملايين شاب هندي على السجائر الإلكترونية، ما يجعل من الظاهرة وباء حقيقيا في المجتمع الهندي، وهو بالتحديد ما دفع الوزارة إلى محاولة إقناع الحكومة بحظر تلك المنتجات.

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ولم يصدر حتى اللحظة أي بيان عن الحكومة الهندية يؤيد مطالب وزارة الصحة، التي أكدت وفاة ما يقارب 900 ألف شخص سنويا في الهند، من أمراض مرتبطة بالتبغ ومنتجاته المختلفة.

أما من جهة أخرى، فيؤكد مؤيدو وصانعو السجائر الإلكترونية أنها تساعد "المدخنين التقليديين" في الإقلاع عن التدخين، أو التخفيف منه بالحد الأدنى.

المصدر: RT