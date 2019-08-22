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المنتج الصحي الأفضل لمرضى ضغط الدم

الصحة

المنتج الصحي الأفضل لمرضى ضغط الدم
dpa-© Jens Kalaene
صورة أرشيفية
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حدد خبراء التغذية البريطانيون والأمريكيون منتجا واحدا من منتجات الألبان واعتبروه المنتج الصحي الأفضل للذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

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وأكد الخبراء، أن منتجات الألبان غنية بالكالسيوم المفيد، لكن الكثير منها يحتوي على نسبة عالية من الدهون، وبعضها يحتوي على الكثير من الملح.

وقالت أخصائية التغذية الأمريكية سارة شينكر: "إن جبن الموزاريلا هو المنتج الأفضل من مشتقات الألبان، لاحتوائه على نسبة قليلة من الملح والدهون، ولهذه الميزة ينصح بتناوله للمرضى الذين يعانون من مشاكل ارتفاع ضغط الدم ".

كما ينصح خبراء التغذية أيضا، بالاهتمام بالجبن الريفي والجبن الأبيض  مثل "فيتا" وجبن الماعز، لأن هذه الأجبان تزود الجسم بالكالسيوم اللازم ولا تضر من يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية كمرضى ضغط الدم المرتفع.

المصدر:Express

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