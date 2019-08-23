تكرار الفواق قد يشير إلى مرض خطير

يؤكد الأطباء على أن تكرار نوبات الفواق يشير إلى إصابة الإنسان بأمراض خطيرة مختلفة.

يشير الأطباء إلى أن الفواق مع تجشؤ حمضي وغثيان قد يكون ناتجا عن الإصابة بارتجاع معدي مريئي، ويعني هذا أن محتويات المعدة تطرح بسبب الارتجاع في المريء، وهو ما يشكل خطورة على المعدة والأمعاء.

ويؤكد الأطباء أن العلامة الخطرة هي عندما تستمر نوبة الفواق يومين أو أكثر، لأن "الفواق الذي لا يتوقف خلال فترة طويلة، يشير إلى أن لدى الشخص عمليات في جسمه غير مرغوب بها". فمثلا إذا لم يتوقف الفواق مدة 48 ساعة فإنه قد يشير إلى الإصابة بسرطان الدماغ، أو المعدة، أو العقد الليمفاوية.

كما أن أشكال الفواق قد تكون إشارة إلى جلطة دماغية سابقة، وبالأخص النساء. لأن عشر حالات الجلطة الدماغية تبدأ عندهن بنوبات الفواق وآلام في الصدر ووهن شديد. لذلك عند ظهور مثل هذه الأعراض يجب فورا استدعاء الإسعاف.

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كما أن استمرار الفواق عدة أيام يشير إلى نوبة قلبية. ولا يعني ذلك أن الفواق لا يتوقف نهائيا خلال هذه الأيام، بل قد يظهر على شكل نوبات قصيرة تتوقف لتعود من جديد بعد فترة زمنية معينة.

من جانب آخر قد يكون سبب نوبة الفواق إجهاد عاطفي فإذا اختفى بعد أخذ قسط من الراحة والاسترخاء، فتلك إشارة إلى أن الجسم كان مرهقا وهو بحاجة إلى الراحة.

المصدر: ميديك فوروم