مواد غذائية تساعد على "فلترة" الدم

توجد في جسم الإنسان السليم منظومة "الفلترة" الذاتية. وما نتناوله ونمط حياتنا يؤثران في عملية تجديد الأنسجة والنظم وأعضاء الجسم، ومن بينها منظومة الأوعية الدموية التي تعتبر الأهم.

تحتاج الأوعية الدموية إلى مساعدة في بعض الأحيان، لمنع انسداد الشرايين بمواد ضارة. لذلك علينا تناول بعض المواد الغذائية التي تعمل على تنظيف الأوعية الدموية من الترسبات الضارة على جدرانها الداخلية.

الثوم- يشتهر الثوم بأنه مضاد قوي للفيروسات، وهو في الواقع مفيد للأوعية الدموية. لأن مادة أليسين الموجودة في الثوم تؤثر إيجابيا في كريات الدم البيضاء. أي أن تناول الثوم يمنع احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية. كما أن الثوم يساعد على تطهير الدم من النيكوتين، فهو مفيد للمدخنين.

التفاح- يساعد التفاح على تطهير الجسم من السموم ويمنحه طاقة إضافية. وهو مادة غذائية مفيدة ضد أمراض البرد والانفلونزا، فمادة البكتين الموجودة في التفاح تطرد الأملاح التي تتكون عند وجود المعادن الثقيلة في الجسم، وألياف التفاح المفيدة تدمر الخلايا الدهنية في الجسم. وتلك الخصائص موجودة أيضا في الكمثرى.

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الملفوف – يحتوي الملفوف على نسبة عالية من فيتامينات А و С المفيدة لمنظومة المناعة في الجسم. الإيزوثوسيانيت الموجود في الملفوف يساعد على طرد المواد المسرطنة من الدم. إضافة لهذا يؤثر الملفوف إيجابيا في عملية الهضم، ما يساعد أيضا في تنقية الدم.

الشوفان والمكسرات- تحتوي هذه المواد على نسبة عالية من الألياف الغذائية المفيدة، التي تخفض كمية الدهون والمواد الكيميائية. كما أن هذه المواد تضبط مستوى الكوليسترول "الضار" والغلوكوز في الدم.

المصدر: رامبلر