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الولايات المتحدة.. مرض غامض تسببه السجائر الإلكترونية

الصحة

الولايات المتحدة.. مرض غامض تسببه السجائر الإلكترونية
Globallookpress
مرض غامض تسببه السجائر الإلكترونية
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أعلن ممثل وزارة الصحة في الولايات المتحدة، أن عدد الأشخاص الذين يعانون من مرض رئوي غامض نتيجة تدخين السجائر الإلكترونية في ازدياد مستمر.

يزداد عدد المواطنين الأمريكيين الذين يعانون من مرض رئوي غامض، لم يحدد الأطباء اسمه. يشير بيان وزارة الصحة بولاية ويسكنسون، إلى أن عدد المصابين بالمرض الغامض الذين تستقبلهم المستشفيات في ازدياد، وجميعهم يعانون من مشكلات جدية في الرئتين بسبب تدخين السجائر الإلكترونية.

يقول اندريه بالم، نائب وزير الصحة بالولاية "جميع المرضى من الشباب. وقد شخصت لديهم إصابة الرئتين بأضرار وكذلك الاختناق والتعب وآلام في الصدر وفقدان الوزن. شدة هذه الأعراض تختلف من مريض إلى آخر".

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ووفقا لبالم، يقوم الأطباء حاليا بجمع المعلومات عن السجائر الإلكترونية التي يدخنها المرضى. ولكنهم لم يجدوا بعد بين المرضى أي علاقة سوى تدخين السجائر الإلكترونية. لذلك ليس بمقدور الأطباء تحديد كيف ولماذا تسبب السجائر الإلكترونية بالذات هذا المرض الغامض.

المصدر: ميديك فوروم

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