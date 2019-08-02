أفضل نظام غذائي للتخلص من دهون الكرش!

تشكل دهون الأحشاء (أو ما يسمى بالكرش) خطرا كبيرا على صحة الإنسان بسبب مكان تخزينها في الجسم، حيث يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة تهدد الحياة.

وتعد دهون "الكرش" ضارة لأنها مخزنة في تجويف البطن بجانب العديد من الأعضاء الحيوية، بما في ذلك الكبد والمعدة والأمعاء. ويمكن لمستويات عالية من هذه الدهون أن تزيد من خطر حدوث مشكلات صحية خطيرة، مثل السكري النوع 2 وأمراض القلب.

ويمكن أن يلعب النظام الغذائي دورا كبيرا في المساعدة على التخلص من هذه الدهون. ولكن ما هو النظام الغذائي الأفضل، وما هي الأطعمة التي يجب تناولها؟.

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أثبتت عدة دراسات أن النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات، يعد الأفضل والأكثر فعالية في تقليل دهون الأحشاء، ليتفوق على نظام الوجبات الغذائية قليلة الدهون.

ووجدت دراسة استمرت 8 أسابيع، شملت 69 رجلا وامرأة يعانون من زيادة الوزن، أن الأشخاص الذين اتبعوا نظاما غذائيا منخفض الكربوهيدرات، فقدوا 10% من دهون الأحشاء و4.4% من إجمالي الدهون، أكثر من أولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا قليل الدسم.

وعندما يتعلق الأمر بالأطعمة التي يجب تناولها كجزء من النظام الغذائي، يقول الخبراء إن البروتين هو أهم العناصر الغذائية لفقدان الدهون.

وأظهرت الأبحاث أن تناول المزيد من البروتين يمكن أن يساعد في درء الجوع، عن طريق زيادة مستويات هرمونات الشعور بالامتلاء: GLP وPyy وcholecystokinin. كما وُجد أن البروتين يخفض مستويات هرمون الجوع "الغريلين".

وبالإضافة إلى ذلك، يساعد البروتين على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، والتي يمكن أن تساهم في فقدان الوزن ودهون الأحشاء.

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وكشفت إحدى الدراسات، التي شملت 23 ألف و876 شخصا بالغا، أن تناول البروتين بكثرة يرتبط بمؤشر كتلة الجسم المنخفض والكوليسترول الحميد الجيد، وصغر محيط الخصر.

وفيما يلي أفضل مصادر البروتين:

- الدجاج: قطعة صغيرة (75 غرام).

- البيض: 3 بيضات متوسطة.

- حليب متوسط الدسم: 600 مل.

- الفاصولياء المخبوزة/ علبة كبيرة (400 غرام).

- المكسرات غير المملحة: 100 غرام.

ووجد الباحثون أيضا أن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، يساعد في فقدان الوزن ودهون الكرش بفعالية كبيرة.

المصدر: إكسبريس