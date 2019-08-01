دراسة مثيرة تكشف عن مواد سامة خطيرة تنتجها السجائر الإلكترونية!

أفادت دراسة جديدة بأن الأشخاص الذين يدخنون السجائر الإلكترونية (Juul pods)، يستنشقون مواد كيميائية سامة غير مدرجة على الملصق.

ووجد المهندسون الكيميائيون في جامعة Yale، أنه عند تسخين المكونات المدرجة في النكهات، مثل Creme Brulee وCool Cucumber، تحترق المواد الكيميائية لتكوين أسيتال، وهو ناتج ثانوي غير متوقع وخطير يهيج الرئتين.

وتبين أيضا أن نحو 60 إلى 70% من الأسيتال ينتقل إلى البخار، الذي يستنشقه المستخدمون.

وقال المعد الرئيس، هانو إريثروبيل: "يخلق استخدام السيجارة الإلكترونية جزيئات جديدة في السوائل الإلكترونية".

وركز فريق البحث، الذي يعمل مع الباحثين في جامعة Duke، على أدوات Juul المميزة بنكهاتها المتعددة. وباستخدام "آلة الاستنشاق"، قاموا بتحليل التحول الكيميائي الذي يحدث، للحصول على فكرة أقوى عما يستنشقه المستخدم عند استخدام Juul بطعم المانغو، على سبيل المثال.

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وقال المعد المشارك في الدراسة، سفين-إريك غوردت، من جامعة Duke، إنهم فوجئوا بكمية الفانيلين في كل نكهة من نكهات Juul.

ولا تعد النكهة هذه خطيرة عند استخدامها بكميات صغيرة، ولكن استعمالها من قبل بعض الصناعات يتجاوز الحدود أحيانا.

وأوضح جوردت قائلا: "لقد فوجئنا بأن مستويات بخار Juul كانت قريبة بالفعل من حدود السلامة، فيما يتعلق باستخدام الفانيلين، كما هو الحال في الصناعات الكيميائية".

وكشفت الاختبارات أن معظم الأسيتال نشأ بواسطة تفاعل مع الغلسيرول.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن شركة Juul لم تستجب بعد لطلب التعليق على هذه الدراسة.

المصدر: ديلي ميل