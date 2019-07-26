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شاحن هاتف يحدث حروقا من الدرجة الثانية برقبة صاحبته (صور)

الصحة

شاحن هاتف يحدث حروقا من الدرجة الثانية برقبة صاحبته (صور)
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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عانت فتاة أمريكية من حروق من الدرجة الثانية جراء اشتعال شاحن غير أصلي لهاتفها "آيفون" عند ملامسته لقلادة كانت برقبتها.

ووقعت الحادثة عندما كانت الفتاة البالغة من العمر 19 عاما، والتي لم يكشف عن هويتها، ترقد في السرير فيما تقع نهاية الشاحن غير الأصلي أسفل وسادتها، ولم يكن متصلا بهاتفها.

وشعرت الفتاة "بحرق والم شديدين" حول عنقها، عندما لمست نهاية الشاحن العقد الذي كانت ترتديه، ونقل التيار الكهربائي إليها ما سبب اشتعالا أدى إلى إصابتها بحروق من الدرجة الثانية.

شاحن هاتف يحدث حروقا من الدرجة الثانية برقبة صاحبته (صور)
Annals of Emergency Medicine/annemergmed.com

ونقلت الفتاة إلى المستشفى على الفور، حيث تم تشخيص إصابتها بحروق في طبقتي البشرة (الطبقة الخارجية) والأدمة (الطبقة التي تقع مباشرة أسفل طبقة البشرة)، وهو ما يعرف بـ"حروق الدرجة الثانية".

شاحن هاتف يحدث حروقا من الدرجة الثانية برقبة صاحبته (صور)
Annals of Emergency Medicine/annemergmed.com

ويعتقد الأطباء أن شاحنها لامس القلادة التي كانت ترتديها ما تسبب في "صدمة كهربائية"، وتمت إزالة القلادة من رقبتها وتضميد جروحها وعادت إلى المنزل مع مجموعة من المسكنات.

المصدر: ميرور

  

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