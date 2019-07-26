شاحن هاتف يحدث حروقا من الدرجة الثانية برقبة صاحبته (صور)
عانت فتاة أمريكية من حروق من الدرجة الثانية جراء اشتعال شاحن غير أصلي لهاتفها "آيفون" عند ملامسته لقلادة كانت برقبتها.
ووقعت الحادثة عندما كانت الفتاة البالغة من العمر 19 عاما، والتي لم يكشف عن هويتها، ترقد في السرير فيما تقع نهاية الشاحن غير الأصلي أسفل وسادتها، ولم يكن متصلا بهاتفها.
Woman suffers second degree burns on her neck from generic phone charger https://t.co/588z8f6RfBpic.twitter.com/3Fni4MMQaG— Mirror Tech (@MirrorTech) July 26, 2019
وشعرت الفتاة "بحرق والم شديدين" حول عنقها، عندما لمست نهاية الشاحن العقد الذي كانت ترتديه، ونقل التيار الكهربائي إليها ما سبب اشتعالا أدى إلى إصابتها بحروق من الدرجة الثانية.
ونقلت الفتاة إلى المستشفى على الفور، حيث تم تشخيص إصابتها بحروق في طبقتي البشرة (الطبقة الخارجية) والأدمة (الطبقة التي تقع مباشرة أسفل طبقة البشرة)، وهو ما يعرف بـ"حروق الدرجة الثانية".
ويعتقد الأطباء أن شاحنها لامس القلادة التي كانت ترتديها ما تسبب في "صدمة كهربائية"، وتمت إزالة القلادة من رقبتها وتضميد جروحها وعادت إلى المنزل مع مجموعة من المسكنات.
المصدر: ميرور