كشف خطورة قاتلة لمنتج شائع

توصل علماء جامعة ساسكس البريطانية إلى استنتاج مفاده، أن مادة أسبارتام الصناعية البديلة للسكر، يمكن أن تشكل خطورة جدية على صحة الإنسان.

يفيد موقع MedicalXpress أن الباحثين اكتشفوا أن الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية لم تقيم نتائج الدراسة التي تشير نتائجها إلى ضرر هذه المادة.

لذلك أثبت الباحثون أن الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA) التي أكدت عام 2013 عدم خطورة هذه المادة على الصحة، تجاهلت 73 دراسة بنتائجها التي تؤكد على التأثير السلبي لهذه المادة على صحة الإنسان، في حين اعتمدت نتائج 84% من الدراسات التي تشير إلى عدم وجود ضرر واضح لهذه المادة على الصحة، واعتبرتها موثوقة جدا. مع العلم أن معظم الدراسات (من مجموع 73) نتائجها صحيحة تماما مقارنة بتلك التي تؤكد عدم خطورة مادة أسبرتام.

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ويذكر أن العلماء منذ عام 1974 يؤكدون على خطر إصابة الدماغ والجهاز العصبي بأضرار، وتطور سرطان الكبد والرئتين نتيجة استخدام أسبارتام في إنتاج العديد من المواد الغذائية المختلفة بما فيها المشروبات الخالية من الكحول.

المصدر: لينتا. رو