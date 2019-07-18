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طريقة "مغرية" لتحسين فرص الإقلاع عن التدخين!

الصحة

طريقة
Gettyimages.ru Contributor
صورة تعبيرية
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وجدت دراسة جديدة أن تقديم حوافز مالية للمدخنين للإقلاع عن التدخين يحسن من فرصة نجاحهم في ذلك بنسبة 50%.

وحللّ باحثو جامعة East Anglia نحو 33 تجربة سابقة شملت 21 ألفا و600 مدخن. بالإضافة إلى 10 تجارب شملت النساء الحوامل، اللواتي شُجّعن للإقلاع عن التدخين من أجل صحة أطفالهن.

واكتشف الباحثون أن نحو 7% من المدخنين أقلعوا عن هذه العادة مدة 6 أشهر أو أكثر، عند عدم منحهم قسائم نقدية أو هدايا. ولكن هذه النسبة زادت إلى 10.5% عند منحهم مكافآت، تتراوح بين 35 إلى 912 جنيها إسترلينيا.

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وقالت معدة الدراسة، الدكتورة كيتلين نوتلي: "يرغب معظم المدخنين في الإقلاع عن التدخين، ولكن التوقف عن ممارسة هذه العادة السيئة يمكن أن يمثل تحديا كبيرا. وهذه الأنواع من المخططات يمكن أن تساعد في توفير المال وكذلك الأرواح. كما أن التوقف عن التدخين أثناء الحمل هو أفضل ما يمكن للمرأة فعله لحماية جنينها".

وتشير النتائج المنشورة في Cochrane Library، إلى أن الحوافز المالية يمكن أن تكون جزءا مفيدا من النهج الشامل، لمساعدة الأشخاص على الإقلاع عن التدخين.

يذكر أن التدخين هو السبب الرئيس للمرض والوفاة في جميع أنحاء العالم.

المصدر: ذي صن

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