تقرير أممي: هناك 1.7 مليون طفل في العالم يعانون من نقص المناعة
يشير تقرير الأمم المتحدة بخصوص البرنامج المشترك لمرض نقص المناعة والإيدز، إلى انخفاض عدد الإصابات بفيروس نقص المناعة، حيث سجلت 1.7 مليون إصابة في عام 2018 .
ووفقا لإحصائيات الخبراء انخفضت نسبة الإصابات مقارنة بعام 2010 بنسبة 16%. وهذا حسب رأيهم هو نتيجة العمل بالبرامج التي استخدمت في بلدان جنوب وشرق إفريقيا. فمثلا انخفض عدد المصابين في جنوب إفريقيا بأكثر من 40%.
ويشير التقرير الأممي، إلى أن بلدان شرق أوروبا وآسيا الوسطى تثير القلق، حيث ازداد عدد الإصابات فيها بنسبة 29%. كما يشير التقرير إلى أن عدد الإصابات في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ازداد بنسبة 10%.
حاليا وبحسب التقرير هناك 37.9 مليون شخص مصاب بمرض نقص المناعة في العالم، منهم 1.7 مليون طفل. وأن 79% منهم فقط يعرفون بمرضهم، لذلك لا تزال نسبة الوفيات بين المصابين مرتفعة.
المصدر: ميديك فوروم