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تقرير أممي: هناك 1.7 مليون طفل في العالم يعانون من نقص المناعة

الصحة

تقرير أممي: هناك 1.7 مليون طفل في العالم يعانون من نقص المناعة
Globallookpress
انخفاض عدد المصابين بالايدز
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يشير تقرير الأمم المتحدة بخصوص البرنامج المشترك لمرض نقص المناعة والإيدز، إلى انخفاض عدد الإصابات بفيروس نقص المناعة، حيث سجلت 1.7 مليون إصابة في عام 2018 .

ووفقا لإحصائيات الخبراء انخفضت نسبة الإصابات مقارنة بعام 2010 بنسبة 16%. وهذا حسب رأيهم هو نتيجة العمل بالبرامج التي استخدمت في بلدان جنوب وشرق إفريقيا. فمثلا انخفض عدد المصابين في جنوب إفريقيا بأكثر من 40%.

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ويشير التقرير الأممي، إلى أن بلدان شرق أوروبا وآسيا الوسطى تثير القلق، حيث ازداد عدد الإصابات فيها بنسبة 29%. كما يشير التقرير إلى أن عدد الإصابات في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ازداد بنسبة 10%.

حاليا وبحسب التقرير هناك 37.9 مليون شخص مصاب بمرض نقص المناعة في العالم، منهم 1.7 مليون طفل. وأن 79% منهم  فقط يعرفون بمرضهم، لذلك لا تزال نسبة الوفيات بين المصابين مرتفعة.

المصدر: ميديك فوروم

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