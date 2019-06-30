وجدت دراسة جديدة أن خصوبة الرجال يمكن أن تقل بشكل كبير بمجرد بلوغهم سن الخمسين.

وعادة، تبلغ النساء سن اليأس (انقطاع الطمث) عند بلوغهن 51 عاما في المتوسط، ولكن العلماء وجدوا أن الرجال يشهدون انخفاضا مماثلا في معدلات القدرة على الإنجاب في تلك السن.

وفي الدراسة، تتبع العلماء أكثر من 4200 رجل يحاولون إنجاب طفل عبر التلقيح الاصطناعي. وتبيّن أن أولئك الذين تجاوزوا 51 عاما، كانوا أقل احتمالا للإنجاب بنسبة 34% مقارنة بالرجال الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما.

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وقال الدكتور غي موريس، من جامعة كوليدج لندن: "تتناقص جودة وكمية الحيوانات المنوية مع تقدم العمر، وهذا له تأثير كبير بعد سن الخمسين. ويمكن أن تقدم قصص الرجال المشاهير الذين ينجبون أطفالا في الستينيات من العمر، منظورا منحرفا حول المخاطر المحتملة للأبوة المتأخرة".

وأوضحت الدراسة أن معدل الإنجاب لدى الرجال الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما، بلغ 50%، ولكنه انخفض إلى 30% فقط لدى الرجال الذين تبلغ أعمارهم 51 عاما.

ونُشرت الدراسة في اجتماع للجمعية الأوروبية حول التكاثر البشري والأجنة في فيينا، النمسا.

المصدر: ميرور