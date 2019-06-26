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علماء يحذرون من خطر يسكن في أوراق الخس!

الصحة

علماء يحذرون من خطر يسكن في أوراق الخس!
NastyaSensei Sens /Pexels
صورة تعبيرية
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حذر باحثو جامعة "جنوب كاليفورنيا" من أن الخضروات الخضراء المورقة، مثل الخس، هي الأكثر احتمالا لنقل البكتيريا الخطيرة المقاومة للمضادات الحيوية.

ولطالما شكّل الخس موضع اهتمام الخبراء، لأن الطيات الطبيعية في الأوراق تجعل من الصعب غسلها جيدا. وغالبا ما تؤكل الخضر الورقية نيئة، ما يعني أن البكتيريا لم تتعرض للحرارة.

وصُنفت الأنواع المقاومة للمضادات الحيوية كواحدة من أكبر الأخطار التي تهدد صحة الإنسان.

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وفي الدراسة، أضاف الباحثون سلالات من طفرات بكتيريا E.coli إلى أوراق الخس، قبل إطعامها للفئران التي تلقت علاجا بالمضادات الحيوية مدة 4 أيام، وفقا لتقرير New Scientist.

وتمكنت بكتيريا E.coli من استعمار أمعاء الفئران، على الرغم من علاج المضادات الحيوية.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن البكتيريا المقاومة يمكن أن تنتقل إلى الخضروات من خلال التربة المخصبة بالسماد العضوي، أو من المياه المستخدمة لري مزارع المحاصيل.

وعلى الرغم من أن هذه البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية قد لا تسبب عدوى فورية، إلا أن تراكمها في الجسم يمكن أن يطور مرضا يصعب علاجه.

وقُدمت النتائج في مؤتمر الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة في كاليفورنيا.

المصدر: ديلي ميل

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