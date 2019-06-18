قدم ريال مدريد الثلاثاء اللاعب رودريغو جويس، في ملعب سانتياغو برنابيو بعدما وقع للنادي الملكي في يونيو الماضي، ولكن تم الاتفاق على أن يظل مع فريق سانتوس البرازيلي لمدة موسم.

ووفقا لتقارير إعلامية في مدريد فإن النادي تكلف 45 مليون يورو (50 مليون دولار) لضم اللاعب، وقال جويس (18 عاما) باللغة الإسبانية خلال تقديمه: "لا أريد أن أكون نيمار الخاص بمدريد. أريد أن أكون رودريغو الخاص بمدريد".

وبسؤاله عن المهمة الصعبة لحجز مقعد في التشكيل الأساسي، أضاف: تحدثت مع فينيسيوس حول هذا. سيظل ريال يضم أفضل اللاعبين. ستظل المنافسة قائمة دائما".

ويتوقع أن يلعب رودريغو لفريق الريال الثاني، المنافس في الدرجة الثالثة، وسيكون مدربه في الفريق الثاني لمدريد راؤول وسيلعب بجانب تافيكوسا كوبو، اللاعب الياباني الدولي الذي انضم للريال الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات