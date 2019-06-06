 
مباشر
عاجل
مباشر.. بوتين يلتقي رؤساء وكالات الأنباء العالمية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

كشف مضار اللحوم الحمراء والبيضاء على حد سواء

الصحة

كشف مضار اللحوم الحمراء والبيضاء على حد سواء
Globallookpress
مضار اللحوم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lxzu

أعلن معهد البحوث العلمية في مستشفى الأطفال في أوكلاند في الولايات المتحدة، أن اللحوم الحمراء والبيضاء على حد سواء، ترفع مستوى الكوليسترول في الدم على عكس الاعتقاد السائد.

ويفيد موقع MedicalXpress بأنه وفقا للباحثين، تناول أي نوع من أنواع اللحوم يرفع من مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، الذي يعتبر أحد مسببات الكوليسترول "الضار"، لأن له علاقة بزيادة خطر تصلب الشرايين. بينما الكمية ذاتها من البروتينات النباتية ليس لها نفس التأثير.

إقرأ المزيد
دراسة تحذر آكلي اللحوم الحمراء من خطر مميت!
دراسة تحذر آكلي اللحوم الحمراء من خطر مميت!

وخلال السنوات العشر الأخيرة انخفض استهلاك اللحوم الحمراء في بلدان الغرب بصورة خاصة وذلك لتجنب أمراض القلب والأوعية الدموية ، وفي نفس الوقت ينصح الخبراء بتناول اللحوم البيضاء "لحم الدواجن" باعتباره غذاء صحيا كبديل للحوم الثدييات.

ووفقا للباحثين، تعتبر الخضروات ومنتجات الألبان والبقوليات ، أكثر فعالية في التحكم بمستوى الكوليسترول في الدم.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خطوة غير مسبوقة.. إطلاق صاروخي ناجح نفذته الصين من البحر