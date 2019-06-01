 
مباشر

اكتشاف فائدة جديدة للحوم الحمراء

الصحة

اكتشاف فائدة جديدة للحوم الحمراء
Globallookpress
اكتشاف فائدة جديدة للحوم الحمراء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lx3k

اتضح لعلماء جامعة كيرتين والجامعة الوطنية في أستراليا أن تناول اللحوم الحمراء مع الحمية الغذائية المتوسطية يخفض خطر تطور التصلب المتعدد.

ويفيد موقع MedicalXpress أن الباحثين حللوا بيانات تم الحصول عليها خلال the AusImmune Studyطويلة الأمد التي اشترك فيها 840 شخصا. وهدف هذه الدراسة إيجاد علاقة بين حمية البحر المتوسط التي تحتوي لحوما غير معالجة (لحم الغنم ولحم البقر ولحم الخنزير) وانخفاض خطر المرحلة الأولية من إزالة ميالين الجهاز العصبي المركزي التي تسبق التصلب المتعدد.

إقرأ المزيد
أطعمة تعزز خصوبة الرجال وعوامل تضعفها
أطعمة تعزز خصوبة الرجال وعوامل تضعفها

واتضح للباحثين أن تناول 65 غراما من اللحم يوميا يمكنه إبطاء تطور المرض. ووفقا لهم هذا مرتبط بوجود عناصر دقيقة بما فيها البروتينات والحديد والزنك والسيلينيوم والبوتاسيوم وفيتامين D وفيتامينات مجموعة В، التي تساهم بعضها في ضمان عمل الجهاز العصبي بصورة طبيعية.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كوشنر حقق حلمه.. صهر ترامب يزور قبر أشهر حاخام بالمغرب