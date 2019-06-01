اكتشاف فائدة جديدة للحوم الحمراء

اتضح لعلماء جامعة كيرتين والجامعة الوطنية في أستراليا أن تناول اللحوم الحمراء مع الحمية الغذائية المتوسطية يخفض خطر تطور التصلب المتعدد.

ويفيد موقع MedicalXpress أن الباحثين حللوا بيانات تم الحصول عليها خلال the AusImmune Studyطويلة الأمد التي اشترك فيها 840 شخصا. وهدف هذه الدراسة إيجاد علاقة بين حمية البحر المتوسط التي تحتوي لحوما غير معالجة (لحم الغنم ولحم البقر ولحم الخنزير) وانخفاض خطر المرحلة الأولية من إزالة ميالين الجهاز العصبي المركزي التي تسبق التصلب المتعدد.

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واتضح للباحثين أن تناول 65 غراما من اللحم يوميا يمكنه إبطاء تطور المرض. ووفقا لهم هذا مرتبط بوجود عناصر دقيقة بما فيها البروتينات والحديد والزنك والسيلينيوم والبوتاسيوم وفيتامين D وفيتامينات مجموعة В، التي تساهم بعضها في ضمان عمل الجهاز العصبي بصورة طبيعية.

المصدر: لينتا. رو