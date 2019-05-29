ما هي أضرار النكهات المختلفة في السجائر الإلكترونية؟

تشكل المواد المنكهة في السجائر الإلكترونية كما السجائر ذاتها خطرا على صحة القلب والأوعية الدموية. هذا ما أثبتته دراسة أجراها علماء كلية الطب بجامعة ستانفورد الأمريكية.

وجاء في بيان الجامعة، "كشفت النتائج التي حصلنا عليها، أن المواد العطرية المستخدمة في السجائر الإلكترونية التي اختيرت لهذه الدراسة، تؤثر سلبا في الخلايا البطانية ووظائفها".

وتشكل هذه الخلايا طبقة على الجدار الداخلي للأوعية الدموية، وتساهم في عملية تخثر الدم والتحكم بضغط الدم الشرياني، وتشكل أوعية جديدة إضافة إلى وظائف أخرى.

وأضاف بيان الجامعة، "كما أظهرنا، يمكن لاستخدام السجائر الإلكترونية وحدها زيادة تركيز النيكوتين في بلازما الدم إلى مستوى يماثل السجائر التقليدية. وهذا يؤكد على أن السجائر الإلكترونية قادرة على نقل النيكوتين بفعالية".

إقرأ المزيد

وقد بينت نتائج الاختبارات التي أجريت على ست مواد عطرية، أن أكثرها سمية وخطرا على الصحة هي مزيج له رائحة القرفة والتبغ مع المينثول. أما مزيج نكهة التبغ المحلى مع الكرميل والفانيلا ، أو الفواكه فإن تأثيرها السلبي كان أخف.

وقد استنتج الباحثون، أن المنكهات تسبب موت الخلايا والإجهاد التأكسدي، أي موت الخلايا البطانية ووظائفها المختلفة.

إقرأ المزيد

ولذا يدعو الباحثون استنادا إلى هذه النتائج، إلى تكثيف الدراسات الخاصة عن تأثير السجائر الإلكترونية في الصحة نتيجة انتشارها على نطاق واسع، لعل نتائج الدراسات تخرج بصياغة نهج لتنظيم هذا المجال.

المصدر: نوفوستي