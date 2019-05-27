منظمة الصحة العالمية تصنف الإعياء مرضا

وافقت منظمة الصحة العالمية في الإصدار الحادي عشر من التصنيف الدولي للأمراض، على اعتبار الإعياء مرضا.

ووفقا للإصدار الجديد، وصفت منظمة الصحة العالمية أن الاضطرابات النفسية مثل التعب والإدمان على القمار، بأنها "متلازمة الإعياء" التي تعبر عن "الإرهاق الجسدي والنفسي الناتج عن الإجهاد المزمن المرتبط بالعمل".

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ومن أجل الاعتراف بالإفراط في استخدام أجهزة الكمبيوتر وألعاب الفيديو كمرض، يجب أن تلاحظ على المريض علامات الاضطرابات التي تؤثر بدورها سلبا في حياة الأسرة والمجتمع والتعليم ومجالات الحياة الأخرى".

سيصبح هذا الإصدار ساري المفعول اعتبارا من الأول من شهر يناير عام 2022.

المصدر: لينتا. رو