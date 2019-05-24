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كشف سبب الموت بأمراض القلب

الصحة

كشف سبب الموت بأمراض القلب
Globallookpress
قلة النوم تسبب أمراض القلب
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اكتشف علماء جامعة كولورادو في بولدر بالولايات المتحدة، آلية توضح كيفية تأثير قلة النوم في تطور خطر الموت بالجلطة الدماغية أو النوبات القلبية.

يفيد موقع "MedicalXpress" بأن الباحثين حللوا عينات من الدم أخذت من 24 شخصا تتراوح أعمارهم بين 44-62 سنة، ينام نصفهم 7-8.5 ساعة في اليوم، والبقية 5-6.8 ساعة في اليوم. وشمل التحليل 9 أنواع مختلفة من جزيئات صغيرة microRNA

 (جزيئات الحمض النووي الريبي قصيرة السلسلة التي تنظم نشاط جينات معينة مرتبطة بالالتهاب ، المناعة ، وصحة الأوعية الدموية).

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واتضح لهم أن الذين ينامون أقل من سبع ساعات في اليوم يكون مستوى ثلاث جزيئات من microRNA منخفض عندهم، وهي miR-125A, miR-126  miR-146a، التي تلعب دورا أساسيا في تخفيض الالتهابات ودعم وظائف الأوعية الدموية الطبيعية. كما تبين أن قلة النوم تمنع الخلايا التي تبطن السطح الداخلي للشرايين من القيام بوظائفها بصورة كاملة، ما يمنع تقلصها وانبساطها بصورة طبيعية.

استنادا إلى هذه النتائج، يشير الباحثون إلى أن قلة النوم بصورة منتظمة ودائمة تسبب الإصابة بأمراض القلب ومرض السكري.

المصدر: وكالات

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