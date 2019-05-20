 
مباشر

خبير في الخصوبة يكشف عن عملية تغيّر من تطور الإنسان!

الصحة

خبير في الخصوبة يكشف عن عملية تغيّر من تطور الإنسان!
Gettyimages.ru CONTRIBUTOR
التلقيح الصناعي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lvf7

زعم خبير في الخصوبة أن التلقيح الصناعي يغيّر من تطور الإنسان لأنه يسمح بإنجاب أطفال ونقل طفرات وراثية غير مرغوبة.

ويقول الدكتور، هانز هانيفيك، الذي يرأس قسم الخصوبة في مستشفى "Telemark" بالنرويج، إن إجراءات التلقيح الصناعي تسمح للطفرات الجينية، التي تتوقف بطبيعتها عن الانتقال إلى الأجيال القادمة، بأن تجد طريقها للانتشار بطريقة أو بأخرى.

إقرأ المزيد
خصوبة الوالدين تعرّض أطفال التلقيح الصناعي لخطر قاتل!
خصوبة الوالدين تعرّض أطفال التلقيح الصناعي لخطر قاتل!

وأوضح هانيفيك، الذي سيشارك في الجمعية الأوروبية للتناسل البشري والأجنة في فيينا بحلول نهاية شهر يونيو، أن التلقيح الصناعي (IVF) يغيّر المسار البيولوجي الطبيعي للبشرية، كما أن ولادة ملايين الأطفال من خلال عملية "IVF"، يمكن أن تؤثر على الجينوم البشري وتطور جنسنا.

واستطرد خبير الخصوبة، قائلا: "وفقا لمبدأ التطور، فإن الأجيال اللاحقة ستتكيف وراثيا مع البيئة، التي يعتمد فيها التكاثر بشكل متزايد على التدخل التكنولوجي. وإن التلقيح الصناعي ليس مجرد علاج للعقم، بل هو تدخل تكنولوجي عند نقطة في دورة حياة الإنسان، عندما تكون عملية الانتقاء الطبيعي في أقوى حالاتها. وهو إنجاز طبي كبير، يتحايل على مجموعة من العوائق الإنجابية".

وأصر الخبير على أن هدفه ليس انتقاد التلقيح الصناعي، ولكن فتح باب النقاش حول آثار العملية المطورة.

المصدر: ذي صن

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا