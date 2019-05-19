تناول الخضار مع البيض يزيد من امتصاص مضادات الأكسدة

كشفت نتائج دراسة علمية أن تناول بيض الدجاج مع الخضراوات أفضل لأن الجسم في هذه الحالة يحصل على المزيد من المواد المضادة للأكسدة.

ووفقا للنتائج التي حصل عليها علماء جامعة بوردو الأمريكية ، يؤدي تناول البيض مع الخضروات إلى زيادة امتصاص الجسم للمواد المفيدة، وبالأخص مضادات الأكسدة مثل الكاروتينات الموجودة في الطماطم والجزر، حيث أن تناولهما مع البيض يؤدي إلى مضاعفة امتصاصهما بتسعة أضعاف.

وقد أجرى علماء الجامعة تجارب مختلفة، كان خلالها الرجال يتناولون سلطة الخضار من دون بيض وأيضا مع عدد مختلف من البيض. اتضح من نتيجة هذه التجارب بأنه عند إضافة البيض إلى السلطة يزداد امتصاص الجسم لبيتا-كاروتين وألفا-كاروتين والليكوبين واللوتين وزياكسانثين، حيث أن المادتين الأخيرتين توجدان في صفار البيض أما بقية المواد فموجودة في الخضروات.

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كما ينصح الأطباء استنادا إلى هذه النتائج بضرورة إضافة البيض إلى سلطة الخضار، حيث أن بيتا-كاروتين الموجودة في الجزر تتحول في الجسم إلى فيتامين А الذي يساعد في الحفاظ على حدة البصر ويعزز مناعة الجسم. كما أن الليكوبين الموجودة في الطماطم تساعد على تخفيض خطر الإصابة بسرطان الرئة والبروستاتا والمعدة.

المصدر: ميديك فوروم