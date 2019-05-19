إثبات خطورة المواد الغذائية المعالجة

اكتشف خبراء المعاهد الوطنية للرعاية الصحية في الولايات المتحدة أن تناول المواد الغذائية المعالجة يسبب السمنة، في الوقت الذي ليس للمواد الغذائية الطازجة مثل هذا التأثير.

يفيد موقع MedicalXpress بأن 20 متطوعا متوسط أعمارهم 31 سنة اشتركوا في هذه التجربة، وخلال فترة أسبوعين كان كل منهم يحصل على مواد غذائية معالجة ومن ثم خلال نفس الفترة على مواد طازجة. وكان المشتركون في التجربة يتناولون الطعام ثلاث مرات في اليوم، ويشربون مياه معبأة في زجاجات، ويحصلون على وجبات خفيفة تتفق ونظامهم الغذائي يوميا.

المواد الغذائية المعالجة تضمنت فطورا جافا، وهو عبارة عن حبوب وحليب كامل الدسم مع ألياف غذائية وسمن مع الكعك. أما الحمية البديلة فكانت تحتوي على الفواكه والثمار وزيت الزيتون واللبن الزبادي.

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اتضح أنه في أول أسبوعين كان المتطوعون يحصلون على 508 سعرات حرارية يوميا أكثر من التي حصلوا عليه في الأيام التالية. وقد تسبب هذا بزيادة وزنهم كيلوغراما واحدا، إضافة إلى زيادة نسبة الدهون في أجسامهم. بينما تناول المواد الطازجة غير المعالجة خلال نفس الفترة الزمنية أعاد جميع المؤشرات إلى حالتها الأولية.

المصدر: لينتا. رو