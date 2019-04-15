اكتشاف سر سرعة وفعالية عمل الحيوانات المنوية!

كشفت دراسة أجريت على فصيلة الأسماك "دانيو مخطط" أن وجود تنافس مباشر بين الذكور، يجعل الحيوانات المنوية أسرع ويسمح لها بالعمل بشكل أفضل.

ودرس باحثو جامعتي "Alicante" و"Upsala" في السويد، كيف أن وجود ذكرين مع أنثى واحدة في حوض أسماك لمدة أسبوعين، يؤثر على الحيوانات المنوية.

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ومن خلال تطبيق القياس الهندسي، وهي تقنية تحليل تُعرف بأنها تجمع بين البيولوجيا والهندسة، كشف الباحثون الاختلافات في شكل وحجم الحيوانات المنوية.

وأظهرت النتائج أن وجود المنافسة بين الذكور، ساهم في إنتاج حيوانات منوية أكثر كفاءة. ومع ذلك، تأثر الحمض النووي للحيوانات المنوية بشكل سلبي، ما أثر على نجاح الإخصاب والبقاء على قيد الحياة.

وقالت معدة الدراسة الرئيسة، بولا سيز: "على الرغم من أن وجود ذكر منافس يزيد من القدرة التنافسية في الحيوانات المنوية، إلا أن له آثارا سلبية على الحمض النووي. يمكن أن تسبب هذه الزيادة الضرر، الذي لوحظ في سلاسل الحمض النووي، ما يؤثر على نجاح الإخصاب".

ونُشرت الدراسة في مجلة الأحياء التطورية.

المصدر: ديلي ميل