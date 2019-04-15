روسيا.. ابتكار "خبز ذكي" لمرضى السكري

ابتكر خبراء التغذية في أوسيتيا الشمالية، خبزا يفيد في تحسين حالة مرضى السكري، أطلقوا عليه اسم "الخبز الذكي"، لا يؤثر سلبا في عملية التمثيل الغذائي ولا يرفع مستوى السكر في الجسم.

ويتيح الخبز المبتكر لمرضى السكري الحرية بعدم التقيد بنظام غذائي خاص، وتناول كمية غير محددة منه.

إقرأ المزيد

ولا ترفع المكونات السرية لهذا الخبز الذي ابتكره خبراء الكيمياء الحيوية في أوسيتيا الشمالية، مستوى السكر في الدم، وهي قادرة على تخفيضه، لذلك أطلق عليه "الخبز الذكي".

وقد أعلن الخبراء أنهم سيكشفون مكونات هذا الخبز بعد حصولهم على براءة اختراع، وإطلاق عملية إنتاجه تجاريا، ما سيحسن الحالة الصحية لمرضى السكري ويساعد أيضا في تقليص عددهم.

المصدر: ميديك فوروم