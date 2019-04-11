 
مباشر
عاجل
التلفزيون السوداني: وزير الدفاع عوض بن عوف يؤدي اليمين رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي

فيتامين "D" لعلاج سرطان الأمعاء

الصحة

فيتامين
Globallookpress
فيتامين D لعلاج سرطان الأمعاء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lp8q

توصل باحثون إلى أن تناول جرعات كبيرة من فيتامين "D" يمكن أن يوقف نمو سرطان الأمعاء لمدة سنة كاملة.

إقرأ المزيد
جرعات كبيرة من فيتامين "دي" تشفي من السكري
دراسة: فيتامين "D" لعلاج مرض السكري!

وتشير نتائج دراسات جديدة إلى أن تناول جرعات كبيرة من فيتامين "D" يمكنه وقف نمو وتطور سرطان الأمعاء، حيث اتضح أن تناول 4000 وحدة عالمية من هذا الفيتامين، أدى إلى توقف نمو الورم السرطاني في المتوسط مدة 13 شهرا.

أما المرضى الذين تناولوا جرعات من فيتامين "D"، أكبر من المعتاد، فقد توقف نمو الورم لديهم مدة 11 شهرا.

ولكن دراسة أجراها علماء من معهد دانا فاربر للسرطان، تسمح بالافتراض بأن الجرعات الكبيرة من فيتامين "D" يمكنها وقف نمو الورم السرطاني حتى في المراحل الأخيرة للمرض.

كما يشير الباحثون إلى أن النتائج التي حصلوا عليها مهمة جدا، لأنها توفر للبشرية طريقة غير مكلفة وفي متناول الجميع لعلاج سرطان الأمعاء.

المصدر: ميديك فوروم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تفاصيل الساعات الأخيرة قبل "اقتلاع" الرئيس السوداني عمر البشير