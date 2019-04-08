 
مباشر

استخدام الفياغرا لعلاج حالة حمل خطيرة!

الصحة

استخدام الفياغرا لعلاج حالة حمل خطيرة!
Gettyimages.ru Douglas Sacha
استخدام الفياغرا لعلاج حالة حمل خطيرة!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lovq

يزعم علماء أنه يمكن استخدام الفياغرا كعلاج "غير مرجح" للحوامل اللواتي يعانين من حالة خطيرة تسمى "ما قبل تسمم الحمل".

ويمكن استخدام أقراص تحفيز الانتصاب لتخفيض ضغط الدم، لدى النساء اللاتي يعانين من حالة تؤثر عليهن وعلى الأجنة.

وتسبب حالة "ما قبل تسمم الحمل" صداعا وألما شديدا لدى الأم، كما تزيد من خطر إصابة الطفل بسكتة دماغية وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى، في حياته اللاحقة.

واكتشف باحثو جامعة "ميسيسيبي" أن تناول العنصر النشط في الفياغرا "sildenafil citrate"، يمكن أن يحمي قلب الجنين قبل ولادته.

إقرأ المزيد
الفياغرا تمنع الإصابة بسرطان القولون
الفياغرا تمنع الإصابة بسرطان القولون

وفي الدراسة التي أجريت على الفئران، وجدوا أنه عند تقديم الفياغرا للقوارض، ارتفع ضغط الدم لديها بمعدل أقل عندما تعرضت للإجهاد الناتج عن محاكاة "ما قبل تسمم الحمل".

وقالت قائدة الدراسة وطالبة الدكتوراه، هانا توربفيل: "الهدف النهائي من عملنا هو تحسين صحة النساء والأطفال الذين يعانون من آثار (ما قبل تسمم الحمل)، على المدى الطويل. وهناك إرشادات محدودة لمعالجة المخاطر الصحية لدى هذه المجموعات".

وفي دراسة سابقة، وجد فريق البحث نفسه أن "sildenafil" يمكنه علاج تسمم الحمل بنجاح، مع تقليل ضغط الدم لدى الفئران التي لم تولد بعد.

ومن المقرر تقديم نتائج الدراسة الحديثة في الاجتماع السنوي للجمعية الفسيولوجية الأمريكية في أورلاندو، فلوريدا.

المصدر: ديلي ميل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مفاتيح الهمم.. فكرة تطوعية على منصات التواصل الاجتماعي لشابة سورية