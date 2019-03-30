 
مباشر

دراسة صادمة تربط بين النبيذ والسرطان!

الصحة

دراسة صادمة تربط بين النبيذ والسرطان!
Markus Spiske temporausch.com /Pexels
دراسة صادمة تربط بين النبيذ والسرطان!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ln7j

وجدت دراسة حديثة أن شرب زجاجة نبيذ واحدة، يزيد من خطر الإصابة بالسرطان بمعدل مماثل لتدخين 10 سجائر تقريبا.

وتوصلت الدراسة، التي أجرتها جامعات "Southampton" و"Bangor" و"Southampton"، إلى أن شرب زجاجة نبيذ واحدة في الأسبوع، يزيد خطر الإصابة بالسرطان لدى غير المدخنين الرجال بنسبة 1%، وغير المدخنات بنسبة 1.4%.

إقرأ المزيد
الجمع بين التدخين والكحول مضر جدا
الجمع بين التدخين والكحول يدمر الدماغ

وقام الباحثون بحساب خطر الإصابة بالسرطان الناجم عن شرب الكحول مقارنة بالتدخين، وتوصلوا إلى إحصائيات صادمة بالنسبة للنساء.

وبالنسبة للرجال، وجد الباحثون أن شرب زجاجة نبيذ أسبوعيا، يحمل خطرا مماثلا لذاك الناجم عن تدخين 5 سجائر.

وكان خطر شرب الكحول أعلى لدى النساء بسبب ارتباطه بسرطان الثدي، الذي يشكل خطرا على المرأة بنسبة 14%.

وقالت الدكتورة، تيريزا هايدز: "لقد ثبت جيدا أن شرب الكحول بكميات كبيرة يرتبط بالسرطان. ومع ذلك، على عكس التدخين، لا يُفهم هذا الأمر على نطاق واسع من قبل الناس. ونأمل أن يكون استخدام السجائر كعنصر للمقارنة، إيجابيا في مجال توصيل الرسالة بصورة أكثر فاعلية، لمساعدة الأفراد على اتخاذ خيارات أفضل لنمط الحياة".

المصدر: ميرور

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

باشر من مطار قرطاج.. رئيس مجلس الأمة الجزائري يصل إلى تونس