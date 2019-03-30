دراسة صادمة تربط بين النبيذ والسرطان!

وجدت دراسة حديثة أن شرب زجاجة نبيذ واحدة، يزيد من خطر الإصابة بالسرطان بمعدل مماثل لتدخين 10 سجائر تقريبا.

وتوصلت الدراسة، التي أجرتها جامعات "Southampton" و"Bangor" و"Southampton"، إلى أن شرب زجاجة نبيذ واحدة في الأسبوع، يزيد خطر الإصابة بالسرطان لدى غير المدخنين الرجال بنسبة 1%، وغير المدخنات بنسبة 1.4%.

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وقام الباحثون بحساب خطر الإصابة بالسرطان الناجم عن شرب الكحول مقارنة بالتدخين، وتوصلوا إلى إحصائيات صادمة بالنسبة للنساء.

وبالنسبة للرجال، وجد الباحثون أن شرب زجاجة نبيذ أسبوعيا، يحمل خطرا مماثلا لذاك الناجم عن تدخين 5 سجائر.

وكان خطر شرب الكحول أعلى لدى النساء بسبب ارتباطه بسرطان الثدي، الذي يشكل خطرا على المرأة بنسبة 14%.

وقالت الدكتورة، تيريزا هايدز: "لقد ثبت جيدا أن شرب الكحول بكميات كبيرة يرتبط بالسرطان. ومع ذلك، على عكس التدخين، لا يُفهم هذا الأمر على نطاق واسع من قبل الناس. ونأمل أن يكون استخدام السجائر كعنصر للمقارنة، إيجابيا في مجال توصيل الرسالة بصورة أكثر فاعلية، لمساعدة الأفراد على اتخاذ خيارات أفضل لنمط الحياة".

المصدر: ميرور