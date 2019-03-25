زيت موجود في كل منزل قد يسبب أمراضا خطيرة

أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء جامعة غرناطة، أن الاستهلاك المستمر لزيت عباد الشمس قد يكون سببا في تطور أمراض الكبد بما فيها التليف والسرطان.

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وتفيد مجلة "Journal of Nutritional Biochemistry" التي نشرت نتائج الدراسة بأن الباحثين درسوا وحللوا تأثير نوعين من الزيوت النباتية في صحة الجسم: زيت الزيتون وزيت عباد الشمس.

وأظهر تحليل جينوم الكبد عند الحيوانات بعد مضي الفترة المخصصة لتناول نوعي الزيت، وجود تغيرات في البنية التحتية في خلايا كبد الحيوانات التي تناولت يوميا زيت عباد الشمس، ما تسبب في ارتفاع حاد لإمكانية تطور مرض التهاب الكبد غير الكحولي، وهو مرض يسبب تطور الضمور الدهني والتهاب وتلف البنى الخلوية، ما يؤدي في النهاية إلى تليف الكبد أو الإصابة بالسرطان.

ويضيف الباحثون أن حالة كبد الحيوانات التي تناولت زيت الزيتون كانت أفضل بكثير من الحيوانات التي تناولت زيت عباد الشمس.

المصدر: ميديك فوروم