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أعراض غير واضحة لارتفاع ضغط الدم

الصحة

أعراض غير واضحة لارتفاع ضغط الدم
Globallookpress
أعراض غير واضحة لارتفاع ضغط الدم
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لم تطلق تسمية "القاتل الصامت" على ارتفاع ضغط الدم عفويا، بل لأنه في كثير من الأحيان يتطور دون أعراض واضحة يشعر بها الإنسان.

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ويحذر أخصائيو مستشفى مايو من أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يحصل دون ظهور أعراض واضحة. ومن هذه الأعراض غير البارزة: وخز في اليدين أو تخدر مؤقت في الأطراف (خاصة اليسرى)، شعور بالألم خلف عظم القص، الشعور بضربات القلب، نبض الأوعية الدموية في منطقة الصدغ. هذه الأعراض قد تكون إشارة على ارتفاع ضغط الدم.

ويضيف الأخصائيون أنه "تجب مراجعة الطبيب عند الشعور بتشنجات عضلية ومشكلات في الكلام وضبابية الرؤية وصداع شديد من دون سبب واضح". لأن إهمال ارتفاع ضغط الدم يسبب مضاعفات عديدة، بما فيها تصلب الشرايين وتجلط الدم وتطور قصور القلب والكلى واحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.

المصدر: ميديك فوروم

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