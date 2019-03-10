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"قليلو التدخين" معرضون لخطر الموت بنسبة مخيفة

الصحة

Globallookpress
التدخين القليل مضر ايضا
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اكتشف أطباء مستشفى كليفلاند الأمريكي أنه حتى الذين يدخنون سجائر قليلة، هم أكثر عرضة للموت بنسبة 72% مقارنة بالذين لم يدخنوا أبدا.

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وقرر أطباء المستشفى التحقق من المخاطر التي يتعرض لها "قليلو" التدخين (الأشخاص الذين يدخنون بين 15-50 سيجارة في الشهر). وأظهرت نتائج الدراسة أن هؤلاء يمكن أن يتعرضوا إلى عواقب وخيمة على الرغم من أنهم يدخنون قليلا. ويقول المشرف على الدراسة: "هؤلاء أكثر عرضة لخطر الموت بنسبة 72% مقارنة بالذين لم يدخنوا أبدا".

لذلك، ينصح الأطباء كل من يرغب بالحفاظ على صحته بالتخلي نهائيا عن تدخين جميع أنواع السجائر مهما كانت كميتها.

المصدر: ميديك فوروم

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