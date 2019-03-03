مشاهدة كبار السن للتلفزيون بانتظام "تدمر" أدمغتهم

درس علماء كلية لندن الجامعية تأثير مشاهدة التلفزيون بانتظام في الحالة الصحية لكبار السن، واكتشفوا أنها تؤثر سلبا في قدراتهم العقلية وذاكرتهم.

وتفيد مجلة "Scientific Reports" التي نشرت نتائج هذه الدراسة، بأن الباحثين اكتشفوا أن مشاهدة كبار السن للتلفزيون بصورة منتظمة، لأكثر من ثلاث ساعات في اليوم، تخفض بصورة ملحوظة قدراتهم المعرفية وجودة ذاكرتهم، مقارنة بأقرانهم الذين نادرا ما يشاهدون التلفزيون.

كما لاحظ الباحثون أن هذا التأثير السلبي يظهر بوضوح أكثر لدى الذين أظهروا قدرات معرفية عالية وذاكرة جيدة في البداية.

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وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد دراسة استمرت ست سنوات في متابعة الحالة الصحية لنحو 3600 بريطاني من كبار السن، حيث قسمهم الباحثون إلى مجموعات: تتألف الأولى من كبار السن الذين يشاهدون التلفزيون أقل من 2.5 ساعة في اليوم. والثانية من الذين يشاهدون التلفزيون 2.5-3.5 ساعة في اليوم، والثالثة من 4.5 ساعة إلى 7 ساعات في اليوم، والرابعة تألفت من كبار السن الذين يشاهدون التلفزيون أكثر من سبع ساعات.

وخضع جميع المشتركين خلال سنوات الدراسة لاختبارات دورية للذاكرة والذكاء. وأكدت نتائج هذه الاختبارات أن مشاهدة التلفزيون بصورة منتظمة مدة 3.5 ساعة فأكثر يوميا، يمكن أن تسبب تراجع القدرات المعرفية والعقلية وضعف الذاكرة لدرجة تصل إلى النصف.

المصدر: نوفوستي