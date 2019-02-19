مادة غذائية تعزز تطور السرطان بصورة حادة

اكتشف علماء مركز أندرسون للأمراض السرطانية في الولايات المتحدة، أن الإفراط في استهلاك السكر يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وتفيد "Food News" بأن الباحثين أجروا تجارب على الفئران المخبرية، حيث أطعموا مجموعة منها كمية من السكروز، تعادل الكمية التي تستهلك في عدد من البلدان الغربية. أما المجموعة الثانية فتغذت على النشاء من دون سكر.

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واستنتج الباحثون أن ارتفاع مستوى السكر في الدم لدى المجموعة الأولى سارع في نمو الأورام الخبيثة. علاوة على هذا، اكتشف الباحثون أن شراب الذرة الغني بالفروكتوز والسكر العادي زاد من سرعة انتشار السرطان في رئات الفئران.

لذلك ينصح الأطباء بتقليل كمية السكر المستهلكة في اليوم من أجل تخفيض خطر تطور السرطان ومرض السكري والسمنة وأمراض القلب. كما يشيرون إلى أن سكر الفروكتوز يمكن أن يكون في الحلوى والآيس كريم والمربى والعصائر والمعجنات وغيرها. وينصحون بتناول الفاكهة بدلا من الحلويات والعسل بدلا من السكر في النظام الغذائي.

المصدر: نوفوستي