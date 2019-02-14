مشروبات الطاقة تحطم أسنان شاب بريطاني

تحطمت أربع من أسنان طالب بريطاني وأصيبت أخرى بأضرار بعد أن أفرط في تناول مشروبات الطاقة.

وتفيد صحيفة "ديلي ميل" بأن الشاب، فيني باينر، والذي يبلغ من العمر 21 سنة، كان يتناول في الأسبوع 45 علبة من مشروبات الطاقة (نحو ثلاثة لترات في اليوم). واعتقد الشاب بأن هذه المشروبات ستجعله في حالة نشاط دائم، وتساعده على النجاح في دراسته الجامعية.

Man SNAPPED four of his front teeth biting into an apple https://t.co/tdDE2sNW7V — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) February 13, 2019

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وبعد مضي سبعة أشهر على الإفراط في تناول مشروبات الطاقة، تكسرت أربع من أسنانه الأمامية عندما حاول قضم تفاحة.

واتضح عند مراجعته طبيب الأسنان، أن جميع أسنانه تضررت، واضطر الطبيب إلى وضع 24 حشوة وتركيب أسنان صناعية.

كما تشير الصحيفة إلى أن السبب في ما حصل يعود إلى احتواء هذه المشروبات على نسبة عالية من السكر، حيث أن نصف لتر منها يحتوي على 54 غراما من السكر، في حين أن كمية السكر المسموح بها للشخص لا تزيد عن 30 غراما في اليوم.

المصدر: لينتا. رو