شاهد.. كويتي يسمي ابنته "قطر" ابتهاجا بفوز العنابي

أقدم رجل كويتي على إطلاق اسم "قطر" على ابنته الحديثة الولادة بعد فوز منتخب دولة قطر لكرة القدم بكأس آسيا 2019

ونشر حساب "المجلس" الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت مقطع فيديو للرضيعة وإلى جانبها لوحة كتب عليها: "مبروك الفوز لأمير قطر تميم المجد وللشعب القطري وأهدي الأمير قطر اسم مولودتي".

وأصبح العنابي القطري تاسع منتخب يتوج بلقب البطولة، وتوج بالنسخ الأربع الأخيرة من البطولة 3 أبطال جدد هم العراق في 2007 وأستراليا في 2015 وقطر بالنسخة الحالية.

فيديو / كويتي يسمي ابنته «قطر» بعد فوز العنابي بكأس آسيا 2019. pic.twitter.com/zjC2q00Qxg — المجلس (@Almajlliss) 2 février 2019

المصدر: RT