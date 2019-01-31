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العثور على المخبأ السري لحارس القيصر نيقولاي الثاني!

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العثور على المخبأ السري لحارس القيصر نيقولاي الثاني!
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القيصر الروسي نيقولاي الثاني
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ذكرت مصادر في وزارة السياحة الروسية أن خبراء عثروا على مكان "سري"، قد يكون المخبأ الذي اختفى فيه أحد الحراس الشخصيين للقيصر، نيقولاي الثاني، آخر القياصرة الروس.

وذكر الموقع الإلكتروني للوزارة أنه أثناء إصلاح أحد المباني الأثرية التابعة لمديرية مالية مقاطعة ستافروبل في روسيا، عثر العمال على مغلف قديم يحوي صورا للعائلة القيصرية الأخيرة في روسيا.

mail.ru/وزارة السياحة الروسية- مقاطعة ستافروبل

وقدّر الخبراء عمر هذا المغلف بأكثر من 100 عام، وأشاروا إلى أنه من المحتمل أن يكون تابعا لشخص مقرب من عائلة القياصرة.

mail.ru/وزارة السياحة الروسية- مقاطعة ستافروبل

من جانبه، أكد المؤرخ الروسي الشهير، رومان نوتريخين، أن المغلف يعود لأناتولي فيدوشكين، الذي خدم في وحدات الحرس الخاص للعائلة القيصرية الروسية منذ العام 1907.

mail.ru/وزارة السياحة الروسية- مقاطعة ستافروبل

المصدر: ميل. رو

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