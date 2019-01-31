العثور على حشرة حية تعيش في رأس بريطانية!

عثر الأطباء على حشرة حية تعيش في جبهة امرأة بريطانية، تبلغ من العمر 55 عاما، لم يكشف عن اسمها.

وبعد تسعة أيام من عودة المرأة إلى المملكة المتحدة من عطلة قضتها بأوغندا، اكتشفت كتلة كبيرة في جبهتها تشبه الورم.

إقرأ المزيد

وعندما ذهبت المرأة لأول مرة إلى قسم الحوادث والطوارئ بأحد المستشفيات، أخطأ الأطباء في تشخيص الورم وحددوه على أنه لدغة من حشرة سامة، وأرسلوها إلى منزلها مع مجموعة من المضادات الحيوية.

إلا أن المرأة، وبعد ثلاثة أيام، وجدت أن الورم قد ازداد سوءا حتى أنه تسبب في إحداث تورم آخر في جفنيها.

وكشف فحصها مجددا من قبل الأطباء عن فتحة صغيرة في مركز الكتلة، مع خروج سائل، وعندما قام الأطباء بشق الفتحة، اكتشفوا بداخلها حشرة حية تعرف باسم "Lund’s fly maggot".

ولحسن الحظ، تمكن الأطباء من إزالة اليرقة بنجاح، وقد تعافت المرأة بالكامل، وفقا لتقرير موقع "BMJ Case"، ولكن السؤال المحير كان كيف وصلت تلك اليرقة إلى داخل رأسها؟

ويعتقد الأطباء أنه من المحتمل أن تكون المرأة قد تلامست مع الحشرة عن طريق لف منشفة على رأسها كانت تحمل اليرقة بداخلها، وفقا لما صرحوا به لموقع "Live Science".

المصدر: ميرور