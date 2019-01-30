موسكو تتصدر تصنيف الحكومات الإلكترونية في الأمم المتحدة

ذكر تقرير إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في منظمة الأمم المتحدة، أن موسكو تصدرت تصنيف الحكومات الإلكترونية للمنظمة العالمية.

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وأنشأ خبراء الأمم المتحدة فهرسا للخدمات المحلية عبر الإنترنت، يغطي الجوانب الفنية والموضوعية للمواقع الإلكترونية، للمدينة أو البلدية، وكذلك نوعية الخدمات والمبادرات الإلكترونية بزيادة المشاركة عبر بوابات الخدمات في الإنترنت.

واحتلت العاصمة الروسية المجموعة الأولى "عالية المستوى" لمطابقتها لـ 55 بندا من أصل 60، لأفضل الخدمات الحكومية الإلكترونية.

وتفوقت موسكو على كيب تاون وتالين اللتين شغلتا المنصبين الثاني والثالث، لمطابقتهما مواصفات 53 بندا.

وتضمنت قائمة الـ 10 عواصم الأولى لأفضل الحكومات الإلكترونية: لندن وباريس وسيدني وأمستردام وسيئول وروما ووارسو.

المصدر: لينتا. رو