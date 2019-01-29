انهيار رافعة عملاقة يترك عامل بناء معلقا في الهواء! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة غريبة للغاية، تتمثل في نجاة عامل بناء تايلاندي من انهيار مفاجئ لرافعة عملاقة، ليبقى الرجل معلقا على ارتفاع شاهق، بين السماء والأرض.

وصورت طائرة مسيرة العامل عقب انهيار الرافعة، والذي تمسك بقوة بالجزء المتبقي من الرافعة، حفاظا على حياته، في حين قتل أربعة من زملائه في الحادث الرهيب، الذي وقع في العاصمة التايلاندية، بانكوك.

ولحسن الحظ، تمكنت فرق الإنقاذ من بلوغ العامل في الوقت المناسب وإنزاله إلى الأرض، ليسعف على الفور إلى المستشفى.

المصدر: وكالات