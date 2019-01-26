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(فيديو).. جدل بشأن "شبشب" الأم القناصة!

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(فيديو).. جدل بشأن
You-Tube: 5-Minute Crafts
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انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة غريبة، تتمثل في رشق أم ابنتها الهاربة بالشبشب من مسافة بعيدة، وإصابتها في رأسها مباشرة، في حين شكك الكثيرون في واقعية الحادثة.

وعلى ما يبدو، لم ترغب الأم باللحاق بابنتها جريا، ولجأت لاستخدام شبشبها لإيقافها ابنتها وهي تركض بسرعة كبيرة في الشارع.

وسبب المقطع جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ شكك البعض في مدى واقعيته وقالوا إنه أنتج باستخدام برامج رقمية متطورة.

المصدر: تويتر

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