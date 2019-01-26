بالفيديو.. شرطي ينجو بأعجوبة من الموت دهسا!

فقد سائق السيطرة على سيارته أثناء قيادتها على طريق سريع مغطى بالثلوج، في ولاية ويسكونسن الأمريكية، حيث كادت الحادثة أن تؤدي إلى دهس شرطي يمشي على قارعة الطريق.

وكان الشرطي، جايسون فابري، يسير عائدا إلى سيارته التي ترجل منها، وذلك عندما سمع صوتا يقترب بسرعة من خلفه، ليلتفت ويذهل بوجود سيارة خارجة عن السيطرة تتجه نحوه مباشرة.

ولحسن الحظ، تمكن السائق من السيطرة على السيارة وإبعادها عن الشرطي في اللحظة الأخيرة، في حين ركض الأخير مسرعا إلى خارج الطريق.

المصدر: فيسبوك