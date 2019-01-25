دراسة: المتزوجون أقوى جسديا من العزاب!

كثيرا ما يقال إن المتزوجين يتمتعون بعلاقات اجتماعية "قوية"، ويبدو أن هذه القوة لا تتعلق فقط بالمشاعر، بل إنها تطال أيضا البنية الجسدية للمتزوجين.

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وكشفت دراسة حديثة قام بها باحثون من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCL) أن المتزوجين أقوى جسديا من العزّاب.

وقالت الدكتورة ناتاشا وود، التي قادت الدراسة: "نعرف من الأبحاث السابقة أن المتزوجين يعيشون حياة أطول، وأنهم يقدمون تقارير أفضل عن الصحة الجسدية والعقلية، ولكن هناك أدلة محدودة حول الارتباط بين الزواج والقدرات البدنية".

وأضافت وود قائلة إن "الكثير من المزايا التي يتمتع بها المتزوجون هي أنهم، في المتوسط، أكثر ثراء من أولئك الذين ليسوا متزوجين، وقد ارتبطت الثروات بشكل أكبر بالقدرات البدنية الأفضل".

وفي هذه الدراسة، قاس الباحثون القدرة الجسدية لأكثر من 20 ألف شخص بطرقيتين: قوة القبضة وسرعة المشي.

وكشف تحليل البيانات أنه في المتوسط، كان الرجال الذين هم في زواجهم الأول يملكون قبضة أقوى من 0.73 كلغ مقابل 0.61 كلغ للرجال الأرامل أو الذين لم يسبق لهم الزواج.

وفي غضون ذلك، سار الرجال الذين كانوا في زواجهم الأول، 8 سم/الثانية أسرع من الرجال الأرامل و11 سم/الثانية أسرع من الرجال الذين لم يتزوجوا قط.

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وفيما يتعلق بالنساء، فإن اللواتي عشن في زواجهن الأول كن أكثر سرعة في السير بما يتراوح بين 6 سم/الثانية إلى 8 سم/الثانية، مقارنة بالنساء غير المتزوجات.

وتقول الدكتورة وود إنه من غير المعروف ما إذا كان الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة يميلون إلى الزواج، أو أن العكس هو الصحيح، خاصة وأن الكثير من الدراسات تؤكد تعزيز الزواج للصحة الجيدة.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة وجدت أن تشكيل ثروة لدى غير المتزوجين، تجعل غالبية الاختلافات بينهم وبين المتزوجين تختفي، وهذا ما يفسر الكثير من القدرات الجسدية لدى غير المتزوجين و"يساعد على ضمان وجودهم على قدم المساواة مع المتزوجين من حيث القدرة المادية والعيش بشكل مستقل".

المصدر: ميرور