"أليس في بلاد العجائب" تكشف إصابة رجل بمرض خطير

اكتسبت رواية الأطفال "أليس في بلاد العجائب" شهرة كبيرة لما فيها من مغامرات خيالية تتلاعب بالمنطق، وهي بلا شك تعد واحدة من أكثر كتب الأطفال ثراء على مر العصور.

لكن "أليس في بلاد العجائب" لم تكتف بمجال القصص والروايات، بل طالت المجال الطبي، لتعطي اسمها لمتلازمة طبية أعراضها غريبة للغاية، تتشابه مع ما كانت تعانيه الشخصية الرئيسة للقصة "أليس".

إقرأ المزيد

وقد تم تشخيص حالة جديدة للإصابة بهذه المتلازمة لدى رجل يبلغ من العمر 54 عاما، والذي أكد أنه يرى أيقونات جهاز الكمبيوتر تقفز من الشاشة أمامه.

وكانت الحالات السابقة من "متلازمة أليس في بلاد العجائب"، ناتجة عن إصابة بالصرع أو صداع نصفي أو العدوى أو حالات نفسية.

ولكن في الحالة الجديدة، وجد الأطباء أن المتلازمة ناجمة عن ورم أرومي دبقي، وهو شكل عدواني من سرطان الدماغ.

وكان الرجل يعاني من فقدان الإدراك المكاني، إلى جانب الصداع الشديد والغثيان.

وبعد التشخيص، خضع الرجل لعملية جراحية لإزالة الورم، تلاها علاج كيميائي وإشعاعي.

والآن، وبعد مرور عامين تقريبا على تشخيصه الأولي، أصبح الرجل في حالة جيدة، ولم يعد يرى أيقونات الكمبيوتر تقفز أمامه.

المصدر: ميرور