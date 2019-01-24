ملاكم يتعارك مع 3 عناصر شرطة ويؤذيهم! (فيديو)

اشتبك ملاكم بولندي مع 3 عناصر شرطة أثناء تجواله في بلدة هولندية، وأدى العراك العنيف إلى إصابة العناصر بجروح وتوقيف المهاجم في نهاية المطاف.

واندلع العراك في بلدة "فالفيك" في هولندا، وصوره بعض المارة باستخدام هواتفهم المحمولة، حيث استخدمت الشرطة العصي ورذاذ الفلفل وطلقات نارية تحذيرية، حتى استطاعت إخضاع واعتقال المهاجم.

وما زال المحققون يبحثون في أسباب عدوانية المهاجم المثيرة للاستغراب، في حين لم يستبعدوا فرضية وقوعه تحت تأثير نوع من المخدرات.

المصدر: RT