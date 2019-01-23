بالفيديو.. تحطم جناح طائرة اصطدمت برجل أثناء هبوطها

كسر جناح طائرة أثناء هبوطها على مدرج في ولاية "ريو غراندي دو نورتي" شرق البرازيل، نتيجة اصطدامها بظهر رجل كان يقف على المدرج لحظة الهبوط.

وصور أحد الحاضرين، صدفة، الحادثة كاملة، والتي كسر فيها جناح الطائرة، ما تسبب بانحرافها عن مسارها بشكل كلي.

كما أسعف الرجل المصاب على عجل إلى المشفى، ليؤكد الأطباء لاحقا أن حالته الصحية غدت مستقرة.

المصدر: وكالات