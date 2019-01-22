توقيت الولادة بالنسبة لفصول السنة الأربعة يؤثر على "مستقبل" الطفل!

نشر باحثون نتائج دراسة تفيد بأن وقت السنة الذي يولد فيه الشخص يؤثر في نموه خلال فترة الطفولة وفي حياته المستقبلية.

ونشر العلماء نتائج دراستهم في صحيفة "ذي تايمز"، وأكدوا من خلالها على أن الظروف البيئية التي يولد فيها الإنسان تؤثر كثيرا في جسمه.

1- فصل الشتاء

بينت نتائج التجارب التي أجريت على الفئران المخبرية التي ولدت في فصل الشتاء، أنها لا تتحمل التغيرات المناخية المرتبطة بالانتقال من الحرارة إلى البرودة، حيث تفقد الشهية وينخفض نشاطها البدني. والسبب وفقا لاعتقاد العلماء يعود لنقص فيتاميني C وD في المواد الغذائية شتاء، ما قد يؤثر سلبا في تطور الدماغ والقلب. كما تؤثر الفيروسات الموسمية في صحة المولود وأمه.

إقرأ المزيد

2- فصل الربيع

يعاني الذين يولدون في فصل الربيع من نقص الفيتامينات، لذلك يمكن أن يواجهوا مشكلات في جهاز المناعة. ومع ذلك، يقول العلماء إن المولودين في الربيع لا يتعرضون إلى عدوى بعض الأمراض الضرورية لتطور نظام المناعة. وهذا يجعلهم يميلون إلى الإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

3- فصل الصيف

نادرا ما يعاني الذين يولدون في فصل الصيف من التقلبات المزاجية مستقبلا، مقارنة بالذين ولدوا في فصل الربيع، ولهم في الغالب نظرة إيجابية للعالم. ويربط الباحثون هذه الميزة في أن وقت السنة يؤثر في عمليات التركيب في الدماغ، التي تؤثر في المواد المسؤولة عن المزاج مثل الدوبامين والسيروتونين، حيث أن إنتاج هذه الهرمونات يكون عاليا بسبب توفر الضوء خلال فترة طويلة من اليوم.

4- فصل الخريف

وفقا لنتائج دراسات أجريت في عام 2013 من قبل علماء تايوان، فإن احتمال إصابة الذين ولدوا في فصل الخريف بالربو أعلى بنسبة 13% من الذين ولدوا في فصل الربيع. ويربط العلماء هذا بتأثير الطقس البارد خلال الأشهر الأولى من الحياة في الخريف، ما قد يسبب ردود فعل تحسسية.

المصدر: ميديك فوروم