تعرف على "أفضل" حارس مرمى في العالم! (فيديو)
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أبهر قط منزلي مستخدمي الإنترنت بمهاراته العجيبة في التصدي لكرة وعدم السماح لها في دخول "شباك المرمى".
ورتب صاحب القط مباراة مرتجلة في شقته، أظهرت مقدرات الحيوان الأليف، الذي أطلق عليه اسم "كارليتوس"، بالمعنى الحرفي للكلمة.
ولبراعة القط في صد كرات صاحبه، أطلق رواد الإنترنت لقب جيجي، تيمنا بحارس المرمى الإيطالي الشهير بوفون.
المصدر: يوتوب
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