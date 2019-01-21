السوريات صامدات في حملة تحدي "خلي البدر يطلع شهر"

تشير الدلائل إلى النجاح أو الصمود بعد أكثر من أسبوعين على انطلاق حملة منظمة "الباحثون السوريون"، لمقاطعة المكياج مدة 30 يوما من قبل الفتيات تحت مسمى "خلي البدر يطلع شهر".

ودعت المنظمة الفتيات للمشاركة في هذه الحملة بهدف التوعية ضد مخاطر المكياج ولتعزيز الجمال الطبيعي في المجتمعات العربية.

ونشرت المنظمة في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "كوني من المشاركات مع منظمة الباحثون السوريون في حملة #no_makeup_january، بهدف التوعية ضد مخاطر المكياج وتعزيز ثقافة الجمال الطبيعي.. #خلي_البدر_يطلع_شهر.

وتفاعلت آلاف الفتيات مع الحملة، فمنهن من أيدها ومنهن من عارضها أو سخر منها.

وانضمت إلى الحملة مجموعة من الفنانات السوريات بينهن أمل عرفة وسلاف فواخرجي.

وأوضحت المنظمة للمتابعين أن الغاية هي لفت الانتباه إلى المخاطر الصحية الناجمة عن مساحيق التجميل، ومدة التحدي شهر واحد طوال شهر يناير الجاري.

وترى المنظمة الجمال مسألة نسبية أولا إذ لكل مجتمع معاييره الجمالية، ومسألة ذاتية ثانيا... والحملة صحية نفسية تبتغي النهوض بالواقع الصحي والاجتماعي.

سوريات يطلقن حملة #خلي_البدر_يطلع_شهر لمقاطعة المكياج لمدة ٣٠ يوم.. الهدف من الحملة هو العناية بالبشرة

شنو رأيكم؟ بنات.. عدكم استعداد تسووها؟ pic.twitter.com/1Zwkl2LBsn — حسين الجوراني (@Aljurani11) 20 января 2019 г.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي